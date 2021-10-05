Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
5 октября 2021, 13:34

Ещё 25 тысяч россиян попали в официальную ковид-статистику

Пациенту измеряют кислород

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,8 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 25 110 случаев заражения коронавирусом. Такое число заболевших не выявляли с конца июля. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 637 427.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 3 000 ковид-пациентов (3 827). Свердловская область с 526 случаями коронавируса занимает седьмую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,8 миллиона россиян. Скончались 211,7 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 895 человек с коронавирусом (5 октября обновлён антирекорд по смертности), в том числе 41 свердловчанина.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 194 млн тестов на коронавирус, в том числе 344 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 349 626 человек.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора: массовые мероприятия отменены по всей стране.

Министр просвещения РФ заявил, что массовое закрытие школ не планируется.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2021, 16:26 / Культура
В Екатеринбурге 12 ноября выберут нового ректора ЕГТИ
05.10.2021, 16:23 / Общество
Умерла председатель гордумы Североуральска Елена Балбекова
05.10.2021, 16:16 / Политика
Назначен полномочный представитель губернатора Свердловской области в Заксобрании
05.10.2021, 15:41 / Общество
Свердловская область получит 60,5 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора отходов
05.10.2021, 15:40 / Политика
Евгений Куйвашев передал копии архивных фотоснимков Послу Финляндии в России Антти Хелантеря