Ещё 25 тысяч россиян попали в официальную ковид-статистику

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,8 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 25 110 случаев заражения коронавирусом. Такое число заболевших не выявляли с конца июля. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 637 427.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 3 000 ковид-пациентов (3 827). Свердловская область с 526 случаями коронавируса занимает седьмую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,8 миллиона россиян. Скончались 211,7 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 895 человек с коронавирусом (5 октября обновлён антирекорд по смертности), в том числе 41 свердловчанина.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 194 млн тестов на коронавирус, в том числе 344 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 349 626 человек.

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