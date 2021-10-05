На Среднем Урале за сутки снова выявили 526 случаев коронавируса

Ранее 526 новых случаев в регионе выявляли 30 сентября, 23 и 15 августа. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 526 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 5 октября. Регион занял седьмую строчку среди других субъектов РФ по суточной заболеваемости. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 141,5 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии более 130 тысяч свердловчан. Состояние 776 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+113), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 141 596", - сообщили в свердловском оперштабе.

Накануне стало известно о 534 заразившихся и 441 выписавшемся за сутки. Ранее 526 новых случаев в регионе выявляли 30 сентября, 23 и 15 августа.

На Среднем Урале скончались уже 6,5 тысячи свердловчан с подтверждённым COVID-19. За сутки зафиксирована смерть 41 ковид-пациента.

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