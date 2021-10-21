Более 5 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в четырёх свердловских городах

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. Отметку в 5 тысяч инфицированных COVID-19 c начала пандемии перешагнул Каменск-Уральский.
Всего в регине уже четыре таких муниципалитета. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (61 073 ковид-пациента за всё время),
- Нижний Тагил (11 409),
- Первоуральск (7 338),
- Каменск-Уральский и Каменский район (5 030).
На эти четыре города приходится 56,5% всех ковид-случаев в регионе. Близка к отметке в 5 тысяч и Ревда с 4 951 инфицированным.
Добавим, что накануне Свердловская область побила рекорд по суточной заболеваемости - впервые было выявлено более 600 заболевших за 24 часа. Общее число инфицированных перевалило за 150 тысяч.
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