Более 5 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в четырёх свердловских городах

На четыре свердловских города приходится 56,5% всех ковид-случаев в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. Отметку в 5 тысяч инфицированных COVID-19 c начала пандемии перешагнул Каменск-Уральский.

Всего в регине уже четыре таких муниципалитета. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (61 073 ковид-пациента за всё время),

Нижний Тагил (11 409),

Первоуральск (7 338),

Каменск-Уральский и Каменский район (5 030).

На эти четыре города приходится 56,5% всех ковид-случаев в регионе. Близка к отметке в 5 тысяч и Ревда с 4 951 инфицированным.

Добавим, что накануне Свердловская область побила рекорд по суточной заболеваемости - впервые было выявлено более 600 заболевших за 24 часа. Общее число инфицированных перевалило за 150 тысяч.

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