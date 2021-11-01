В России выявили более 40 402 заболевших ковидом за сутки

Медучреждения за день покинули 23 187 переболевших ковидом россиян. Фото: Галина Соловьёва.

Официальную статистику по заболевшим коронавирусом в России пополнили 40 402 новых пациента. В общей сложности на территории страны зарегистрировано 8 554 192 случаев заболевания.

По данным федерального оперштаба, в Москве ковид подхватили ещё 7 103 человека, в Санкт-Петербурге - 3 250, а в Свердловской области - 723. Средний Урал располагается на восьмом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

Медучреждения за день покинули 23 187 переболевших ковидом россиян. Общее число выздоровевших в стране граждан составляет 7 381 726.

Коронавирус унёс жизни ещё 1 155 россиян, подхвативших инфекцию. За всё время пандемии от COVID-19 умерли 239 693 человека.

За день проведено 570 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, днём ранее в России был зарегистрирован новый суточный антирекорд - 40 993 новых заболевших. В последние дни смертность от ковида понемногу снижается: 1 158 летальных исходов 31 октября, 1 160 погибших - 30 октября, и рекордные 1 163 - 29 октября.