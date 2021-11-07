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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 ноября 2021, 13:04

В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 737 человек

Женщина в маске

В регионе введена самоизоляция для людей старше 65 лет. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 737 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 162 479 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 518 человек. Общее число выздоровевших достигло 145 554, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 27 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 677 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+170), Алапаевского района, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили рекордных 741 заболевшего коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно здесь.

Свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

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Областная газета Свердловской области

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