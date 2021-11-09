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9 ноября 2021, 07:43

В Нижнем Тагиле 13 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Женщина в маске идёт вдоль набережной

Суммарно на Екатеринбург и Нижний Тагил приходится 47,4% случаев коронавируса в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных COVID-19 с начала пандемии перевалило за 13 тысяч. Болеют или переболели 3,6% населения.

Больше заразившихся только в Екатеринбурге - 64 373, что составляет 4,3% населения столицы Урала. Суммарно на два этих уральских города приходится 47,4% случаев коронавируса в Свердловской области.

Всего в регилне выявлено 163 211 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. 146 тысяч свердловчан выздоровели и выписались из больниц, 7,7 тысячи человек скончались. За последние сутки стало известно о 732 новых заразившихся.

Напомним, что в минувшее воскресенье на Среднем Урале, как и по всей стране, за исключением пяти регионов, завершился период нерабочих дней, введённый из-за роста ковид-пациентов. Решений о продлении периода выходных дней в регионе не принято, ограничения продолжают действовать.

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Областная газета Свердловской области

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