64% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 7 городов

В последнее время в регине ежедневно выявляют более 700 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших в городах Свердловской области. В семи из них с начала пандемии выявлено более 4 000 случаев COVID-19. Суммарно на них приходится 64% заразившихся в регионе.

Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (64 704),

Нижний Тагил (13 243),

Первоуральск (8 103),

Каменск-Уральский и Каменский район (5 746),

Ревда (5 736),

Реж (4 265),

Берёзовский (4 253).

Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 164 674 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в официальную статистику по COVID-19 попали 734 человека.

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