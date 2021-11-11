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11 ноября 2021, 07:59

64% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 7 городов

Люди в масках идут по улице зимой

В последнее время в регине ежедневно выявляют более 700 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших в городах Свердловской области. В семи из них с начала пандемии выявлено более 4 000 случаев COVID-19. Суммарно на них приходится 64% заразившихся в регионе.

Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (64 704),
  • Нижний Тагил (13 243),
  • Первоуральск (8 103),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (5 746),
  • Ревда (5 736),
  • Реж (4 265),
  • Берёзовский (4 253).

Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 164 674 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в официальную статистику по COVID-19 попали 734 человека.

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Областная газета Свердловской области

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