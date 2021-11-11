64% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 7 городов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших в городах Свердловской области. В семи из них с начала пандемии выявлено более 4 000 случаев COVID-19. Суммарно на них приходится 64% заразившихся в регионе.
Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (64 704),
- Нижний Тагил (13 243),
- Первоуральск (8 103),
- Каменск-Уральский и Каменский район (5 746),
- Ревда (5 736),
- Реж (4 265),
- Берёзовский (4 253).
Всего на Среднем Урале зафиксировано уже 164 674 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки в официальную статистику по COVID-19 попали 734 человека.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале