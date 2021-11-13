В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 724 человек

Масочный режим необходимо соблюдать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 724 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 166 856 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписался 481 человек. Общее число выздоровевших достигло 148 563, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 32 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 856 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+102), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 727 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 19 ноября можно здесь.

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