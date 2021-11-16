За сутки в Свердловской области выявили 726 случаев коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 150 тыс. свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 726 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 16 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 169 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 150 тыс. свердловчан. На лечении остаются около 11 тысяч человек. Состояние более 900 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+230), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Североуральска, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 169 028", - сообщили в региональном оперштабе.

За всё время скончалось 7,9 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 34 летальных исхода, сообщает региональный оперштаб.

Накануне стало известно о 725 заразившихся, 479 выздоровевших и 33 скончавшихся.

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