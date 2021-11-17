На четыре города приходится 55,5% заболевших коронавирусом в Свердловской области

На Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский и Каменский район приходится 55,5% заболевших COVID-19 в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже 169 тысяч заболевших. Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 выявлено в четырёх городах.

На них приходится 55,5% заразившихся за время пандемии свердловчан. Речь идёт о следующих свердловских муниципалитетах:

Екатеринбург (+230 заболевших за сутки; 65 630 - за всё время);

Нижнем Тагиле (+172; 13 837);

Первоуральск (+9; 8 429);

Каменске-Уральском и Каменском районе (+8; 6 012).

К 6 тысячам заболевших приближается также Ревда. На данный момент, в официальную статистику по COVID-19 попали 5 867 ревдинцев.

Напомним, что за последние сутки в Свердловской области выявили 726 случаев коронавируса, 492 выздоровевших и 34 скончавшихся.

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