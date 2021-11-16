На складах Свердловской области имеется более 250 тысяч доз вакцины от коронавируса

В регионе есть выбор из нескольких вакцин. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области имеются необходимые запасы вакцины от COVID-19. Сейчас на складах есть более 250 тысяч доз.

На склады "Фармации" за два дня поступило 154 тысячи доз препарата "Спутник V", а также 8 100 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

"С учётом прошлых поставок на складах "Фармации" сегодня имеется более 250 тысяч доз общего объёма всех трёх видов вакцины. Выдача медицинским учреждениям идёт активно, спрос на вакцину увеличился. Тем не менее, запасы вакцины постоянно пополняются. Ближайшую крупную поставку вакцины "Спутник V" мы ожидаем уже на этой неделе", – говорит директор ГАУ СО "Фармация" Андрей Герстнер.

Напомним, в воскресенье губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в регион прибыла крупная партия "Спутника Лайт" - 81 тысяча доз.

Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 19 ноября можно здесь.

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