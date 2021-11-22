Заболеваемость COVID-19 среди непривитых свердловчан выше в 13,5 раза

В 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше. Фото: Галина Соловьёва.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что риски заболеть коронавирусом у вакцинированных граждан существенно ниже. Он представил статистику.

По его данным, показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. В свою очередь, среди непривитых – почти 4400 на 100 тысяч.

"Мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", – сказал главный санврач региона. Он добавил, что у привитых "снижается тяжесть заболевания".

В ходе брифинга Дмитрий Козловских также сообщил, что после введения QR-кодов в Свердловской области в 120 раз снизился рост заболеваемости COVID-19.

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