Обновился график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области до 26 ноября

Сейчас в пунктах вакцинации есть несколько вакцин на выбор. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. Он актуален по 26 ноября.

В мобильных пунктах можно сделать прививку от гриппа и коронавируса. С 20 по 26 ноября пройти вакцинацию можно по следующим адресам.

В Екатеринбурге:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТРК "Глобус" (ул. Щербакова, 4) – 20 ноября с 10.00 до 16.00

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЖК на ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 20 по 26 ноября с 9.00 до 20.00 (ежедневно)

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – 20 ноября, с 22 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 20 по 26 ноября с 12.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 20 по 26 ноября с 12.00 до 18.00 (ежедневно)

ТРЦ "Кировский" (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 20 ноября, с 22 по 26 ноября с 14.00 до 19.00 (ежедневно)

с 14.00 до 19.00 (ежедневно) СМК "АСТРАМЕД-МС" (ул. 8 Марта, 37) – 23 и 25 ноября с 11.00 до 14.00

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

В Сысерти:

Дом культуры (ул. Ленина, 32) – 20-21 ноября с 10.00 до 15.00, с 22 по 26 ноября с 9.00 до 20.00

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 20-21 ноября с 10.00 до 20.00, с 22 по 26 ноября с 16.00 до 20.00

ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) – 20-21 ноября с 12.00 до 17.00, с 22 по 26 ноября с 16.00 до 19.00

Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – 20-21 ноября с 9.00 до 18.00, 22-26 ноября с 11.00 до 19.00

В Каменске-Уральском:

Социально-культурный центр (ул. Ленина, 36) – 20 ноября с 11.00 до 15.00

ТЦ "Каменск Сити Молл" (просп. Победы, 65) – 20-21 ноября с 11.00 до 14.00

ТЦ "Лента" (ул. Суворова, 48) – 20-21 ноября с 11.00 до 14.00

ВАсбесте:

ТЦ "Nebo" (ул. Ленинградская, 26/2, 2 этаж) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 18.00

В Серове:

КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) – 20-21 ноября с 9.00 до 15.00, с 22 по 26 ноября с 9.00 до 16.00

ТЦ "Тайга" (ул. Ленина, 128) – 20-21 ноября с 12.00 до 15.00

ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215) – 20-21 ноября с 9.00 до 15.00, с 22 по 26 ноября с 12.00 до 20.00

ВВерхней Пышме:

ТЦ "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 20 ноября с 9.00 до 18.00, 24 ноября с 17.00 до 19.00

В Среднеуральске:

КТ "Волна" (ул. Калинина, 14) – 21 ноября с 11.00 до 15.00

В Полевском:

ТЦ "Палермо" (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 20-21 ноября с 10.00 до 16.00, с 23 по 26 ноября с 16.00 до 20.00

В Ирбите:

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) – 22-26 ноября с 9.00 до 14.00

В Реже:

ТЦ "Березка" (ул. Ленина, 1) – с 20 по 26 ноября с 10.00 до 18.00

Напомним, на базе мобильных пунктов отрылись центры, где можно проконсультироваться по вопросам вакцинации и получения QR-кода. Также волонтёры там помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг.

В начале недели на складах региона находилось более 250 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе 81 тысяча доз "Спутника Лайт". Ещё 50 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступит в Свердловскую область 23 ноября.

В середине недели из больницы Нижнего Тагила похитили 320 доз "Спутник V".

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