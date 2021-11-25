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25 ноября 2021, 20:57

В Татарстане разрешат ездить в общественном транспорте с QR-кодом о вакцинации первым компонентом

  Ксения Лязер
QR-код

Согласно документу, жители республики, которые сделают прививку первым компонентом вакцины (двухкомпонентной или однокомпонентной) против коронавируса, получат QR-код. Фото: Галина Соловьёва.

Кабмин Республики Татарстан постановил, что с 26 ноября QR-коды будут выдавать тем, кто привился первым компонентом вакцины от COVID-19. Также его смогут получить жители, которые имеют медотвод от прививки и вакцинированные военнослужащие.

Такие QR-коды будет действовать только в общественном транспорте Татарстана. Постановление правительства республики опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, жители республики, которые сделают прививку первым компонентом вакцины (двухкомпонентной или однокомпонентной) против коронавируса, получат QR-код. Он будет действовать 24 дня с момента вакцинации.

Соответствующее постановление вступит в силу 26 ноября.

Напомним, с 22 ноября в первом российском регионе - Республике Татарстан ввели запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Также действие транспортных карт для жителей региона старше 60 лет, которые не имеют QR-кода или медотвода от вакцинации против коронавируса, приостановлено. Проверка наличия и действительности QR-кодов в транспорте возложена на перевозчиков.

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