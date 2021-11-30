За сутки в Свердловской области выявили 705 случаев коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 157 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 705 случаев коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 30 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 179 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 157 тысяч свердловчан, в том числе за последние сутки - 485 человек. На лечении остаются около 14 тысяч человек. Состояние более 700 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+170), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 179 269", - сообщили в региональном оперштабе.

За всё время скончались 8,4 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 35 летальных исходов.

Накануне стало известно о 714 заразившихся, 482 выздоровевших и 34 скончавшихся.

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