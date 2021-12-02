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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 08:59

В Свердловской области общее число случаев COVID-19 приблизилось к 180 тысячам

коронавирус

На лечении остаются более 14,1 тыс. жителей региона, подхвативших коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. Общее число случаев COVID-19 в регионе приближается к 180 тысячам.

По данным на 1 декабря, за всё время вирус подхватили 179 973 человека, из которых 704 - за сутки. При этом с конца октября ежедневный прирост составляет не менее 700 случаев.

Список городов-лидеров по количеству заболевших коронавирусом за всё время неизменно возглавляет Екатеринбург (67 963). В пятёрку также входят Нижний Тагил (15 020), Первоуральск (9 168), Каменска-Уральский и Каменский район (6 991), Ревда (6 252), говорится на сайте надзорного ведомства.

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