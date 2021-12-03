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3 декабря 2021, 18:45

Свердловские власти пока не планируют вводить QR-коды в транспорте

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Свердловские специалисты изучили опыт внедрения QR-кодов на транспорте в Казани. Фото: Галина Соловьёва.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков провёл брифинг регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что власти Среднего Урала на сегодняшний день не рассматривают введение QR-кодов в общественном транспорте.

Напомним, в конце ноября Павел Креков сказал, что специальной рабочей группе, в которую входят работники министерства общественной безопасности и министерства транспорта и дорожного хозяйства, было поручено выехать в Татарстан и изучить их опыт введения QR-кодирования в общественном транспорте - удачные и неудачные моменты.

"Да, наши специалисты выезжали в Казань, внимательно изучили все звенья механизма проверки QR-кодов в транспорте. Но сегодня, подчеркну "сегодня", мы живём в той эпидемиологической реальности, которая нам внушает осторожный механизм. Поэтому решений о QR-кодах в транспорте мы не принимаем. Но это сегодня, завтра всё может измениться", - сказал замгубернатора.

В Татарстане был введён запрет на проезд пассажиров старше 18 лет без QR-кода или медотвода в городском транспорте (кроме легкового такси и транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки), а также в метрополитене 22 ноября. Также была остановлена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях.

Как писала "Областная газета", в день введения QR-кодов в общественном транспорте Казани зафиксированы случаи избиения кондукторов и применения к ним перцовых баллончиков. Известно, что есть госпитализированные. В тот же день из трамваев и троллейбусов было высажено 786 человек.

Областная газета Свердловской области

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