Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 декабря 2021, 13:49

Ещё 32 974 жителя России попали в официальную статистику по COVID-19

Машина скорой помощи в городе

Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1,7 млн человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 32 974 случая заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 215 человек. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 769 011.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу попало за сутки москвичей - 3 356 человек. Свердловская область с 692 случаями коронавируса занимает девятую строчку среди регионов. В регионе третьи сутки подряд выявляют менее 700 новых случаев.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 8,5 миллиона россиян, в том числе 35 182 человека - за последние сутки. Скончались за всё время более 280 тысяч жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 227,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 611 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1,7 млн человек.

Накануне стало известно о 32 930 заболевших россиянах, 36 514 выписавшихся из больниц и 1 217 скончавшихся.

Читайте также:

Минздрав РФ продлил сроки действия сертификата для переболевших COVID-19 до года.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.12.2021, 15:33 / Политика
Владимир Путин обратился к участникам XX Съезда "Единой России"
04.12.2021, 15:20 / Общество
МЧС продлило предупреждение о ветре и снеге в Свердловской области
04.12.2021, 14:07 / Общество
На Урале началась проверка после горного удара на шахте "Черёмуховская-Глубокая"
04.12.2021, 13:49 / Общество
Ещё 32 974 жителя России попали в официальную статистику по COVID-19
04.12.2021, 13:42 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса