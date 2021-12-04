Ещё 32 974 жителя России попали в официальную статистику по COVID-19

Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1,7 млн человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 32 974 случая заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 215 человек. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 769 011.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу попало за сутки москвичей - 3 356 человек. Свердловская область с 692 случаями коронавируса занимает девятую строчку среди регионов. В регионе третьи сутки подряд выявляют менее 700 новых случаев.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 8,5 миллиона россиян, в том числе 35 182 человека - за последние сутки. Скончались за всё время более 280 тысяч жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 227,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 611 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1,7 млн человек.

Накануне стало известно о 32 930 заболевших россиянах, 36 514 выписавшихся из больниц и 1 217 скончавшихся.

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