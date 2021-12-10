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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2021, 15:41

В Екатеринбурге героями граффити стали сотрудники Центра медицины катастроф

Граффити

Героями граффити стали сотрудники центра. Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области.

На фасаде здания Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области появилось граффити, посвящённое будням врачей. Её герои - сотрудники нескольких отделов этого структурного подразделения.

Создал объект стрит-арта художник Владислав Ольшанский по инициативе главного врача центра Виктора Попова. Главная идея картины - показать то, насколько слаженно работает бригада сотрудников. Сейчас во время пандемии они не только оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, но и бережно доставляют пациентов с симптомами коронавируса в областные клиники.

В создании граффити участвовали все сотрудники ТЦМК. В частности, предлагали идеи, позировали. Так, старшая медсестра Валентина Самородова запечатлена на граффити с манекеном младенца. Заведующие Наталья Бахматова (учебный отдел) и Петр Еговцев (реанимационно-консультативный центр) изображены во время реанимационных мероприятий. Героями мурала стали и заведующий отделом организации экстренной медицинской помощи в ЧС Елена Медведева и главный комбустиолог центра Владимир Амосов. Они на картине занимаются противошоковой терапией. Аварийно-спасательные работы проводят заместитель главного врача, спасатель Александр Малоземов и водитель Анатолий Замышляев.

К работе над граффити Владислав Ольшанский приступил в октябре. По информации пресс-службы регионального минздрава, пытаясь успеть до начала зимы, создатели мурала трудились не только днём, но и ночью.

Как признаётся заместитель главврача ТЦМК Людмила Рогожина, граффити настраивает на позитивный лад.

"Несмотря на тяжёлые времена, которым из-за пандемии, кажется, нет конца, в жизни каждого из нас ещё будет сотня-другая таких же ярких, как наша картина, моментов", - считает она.

То, что граффити вызывает положительные эмоции отмечают и другие работники. А еще, глядя на неё, они испытывают чувство гордости за выбранную профессию и родной центр медицины катастроф.

Ранее "Областная газета" писала, что в Первоуральске создали мурал на экологическую тему. А ещё наше издание сообщало о том, что из-за моды на эти объекты стрит-арта фасады домов в городах среднего Урала превращаются в картины.

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Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.

Областная газета Свердловской области

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