Свердловские онкологи удостоились звания лучших химиотерапевта и радиолога

Два свердловских онколога получили профессиональную премию. Фото: Павел Ворожцов.

Два врача Свердловского областного онкодиспансера стали лауреатами профессиональной премии имени академика А. И. Савицкого. Она присуждена руководителю химиотерапевтической службы Марине Зафировой и заведующему радиотерапевтическим отделением Анастасии Кулаковой.

Жюри, в состав которого вошли ведущие онкологи России, удостоило Марину Зафирову звания "Лучший химиотерапевт", а Анастасию Кулакову - "Лучший радиолог". Оба этих специалиста убеждены, что достичь высоких результатов они смогли благодаря команде единомышленников. Такое мнение врачей приводит пресс-служба регионального минздрава.

Сегодня в химиотерапии нуждаются десятки тысяч пациентов Свердловского онкоцентра. И они её получают. Специалисты службы, которой руководит Марина Зафирова, применяют такие схемы лечения, которые позволяют достичь необходимого результата практически без побочных эффектов. Ежегодно они проводят более 24 тысяч химотерапевтических курсов.

Как сообщила Анастасия Кулакова, в настоящее время лучевую терапию в Свердловском онкоцентре получают свыше 5,5 тысяч человек. Эта цифра не предел, поскольку коллектив радиотерапевтического отделения стремится к тому, чтобы лечение пациентов было максимально эффективным. Для этого Анастасия Кулакова вместе с коллегами широко применяют высокоточные методики. В частности, каждый год проводятся более 300 курсов радионуклидной терапии. Она используется для лечения пациентов с метастазами в кости. Этот метод помогает улучшить качество жизни и её продолжительность.

Ранее "Областная газета" писала, что вКачканаре на базе городской больницы открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Он принимает не только жителей этого города, но и пациентов из Нижнетуринского, Верхотурского, Новолялинского ГО и Лесного. Также мы говорили, что до конца года в Свердловской области откроются ещё пять таких центров. А ещё мы рассказывали о вручении медикам региональной профессиональной премии "Призвание онколог".