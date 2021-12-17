Президент России поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин 17 декабря принимает участие в пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В ходе выступления перед участниками встречи глава государства призвал доработать законопроект о допуске в общественные места по единому сертификату вакцинации.

Владимир Путин напомнил, что законопроект, предусматривающий обязательное предъявление сертификата вакцинированного в общественном транспорте, поездах и самолётах, был снят с рассмотрения 13 декабря.

"Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что при проработке столь "чувствительных" нормативных актов, необходимо учесть все нюансы и жизненные ситуации. В связи с этим Владимир Путин поручил федеральному Правительству совместно с Советом Федерации, Госдумой, представителями бизнеса и общественниками доработать нынешнюю редакцию документа.

"Закон должен быть чётким, ясным и понятным", - добавил глава государства.

Напомним, законопроект о QR-кодах в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря.

Читайте также:

Владимир Путин призвал не вводить новых ограничений по QR-кодам под Новый год.