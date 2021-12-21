Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 декабря 2021, 13:49

40 219 переболевших COVID-19 россиян выписались за сутки

Пенсионеры в масках на улице

Под медицинским наблюдением остаются около 1,5 млн человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выписались 40 219 россиян, переболевших коронавирусом. При этом заразились 25 907 человек. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 267 719.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу за сутки внесено жителей Санкт-Петербурга и Москвы - 2 075 человек и 1 906 человек соответственно. Свердловская область с 598 случаями коронавируса занимает шестую строчку среди регионов. На Среднем Урале выявлен минимум заболевших с 19 октября. 

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время более 9 миллиона россиян. Скончались более 299,2 тысячи жителей страны, за последние 24 часа стало известено о 1 027 летальных исходах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 235,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,5 млн человек.

Накануне стало известно о 27 022 заболевших россиянах, 30 059 выписавшихся из больниц и 1 019 скончавшихся.

Читайте также:

Минздрав обновил национальный календарь прививок.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.12.2021, 13:56 / Общество
Кафе и ресторанам Среднего Урала разрешили работать ночью
21.12.2021, 13:54 / Экономика
Госдолг Свердловской области составляет 105,8 миллиарда рублей
21.12.2021, 13:49 / Общество
40 219 переболевших COVID-19 россиян выписались за сутки
21.12.2021, 13:40 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 598 случаев коронавируса
21.12.2021, 13:37 / Общество
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах