40 219 переболевших COVID-19 россиян выписались за сутки

Под медицинским наблюдением остаются около 1,5 млн человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выписались 40 219 россиян, переболевших коронавирусом. При этом заразились 25 907 человек. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 267 719.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу за сутки внесено жителей Санкт-Петербурга и Москвы - 2 075 человек и 1 906 человек соответственно. Свердловская область с 598 случаями коронавируса занимает шестую строчку среди регионов. На Среднем Урале выявлен минимум заболевших с 19 октября.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время более 9 миллиона россиян. Скончались более 299,2 тысячи жителей страны, за последние 24 часа стало известено о 1 027 летальных исходах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 235,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,5 млн человек.

Накануне стало известно о 27 022 заболевших россиянах, 30 059 выписавшихся из больниц и 1 019 скончавшихся.

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