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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 декабря 2021, 14:26

Ковидный госпиталь в Берёзовском прекратил работу

отделение Берёзовской ЦГБ

В ближайшую субботу хирургическое, травматологическое и акушерско-гинекологическое отделения начнут принимать граждан. Фото: Берёзовская ЦГБ.

С утра 25 декабря в штатный режим работы возвратят несколько отделений Берёзовской ЦГБ. Ранее медучреждение принимало пациентов с COVID-19.

По данным пресс-службы ЦГБ, хирургический и терапевтический корпусы работали в режиме ковидного госпиталя с конца июня. Больные с профильными заболеваниями направлялись на лечение в другие медицинские организации.

В здании акушерско-гинекологического корпуса больных коронавирусом не было. Однако в целях безопасности оно прекращало свою работу.

В ближайшую субботу хирургическое, травматологическое и акушерско-гинекологическое отделения начнут принимать граждан. В помещениях, где находились ковид-пациенты, проведена дезинфекция.

"В связи со спадом заболеваемости минздравом Свердловской области было принято решение прекратить функционирование ковидного госпиталя в Берёзовском", - говорится в сообщении. По последней информации, в Свердловской области за сутки подтверждено 576 случаев коронавируса.

Напомним, что терапевтический корпус начал приём профильных пациентов в начале декабря.

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