Ещё 544 жителя Свердловской области заболели коронавирусом

По данным на 28 декабря, на Среднем Урале зафиксировали 544 случая коронавируса. Им заразились на 10 человек меньше, чем сутками ранее.
Вчера на Среднем Урале выявили 554 случая коронавируса. Всего с начала пандемии им заразились 197 061 житель Свердловской области.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, за это время 169 807 свердловчан выздоровели и выписались из больниц. В частности, за последние 24 часа - 489 человек. Продолжают лечиться 17928 жителей региона. В тяжёлом состоянии находятся 473 свердловчанина.
С начала пандемии жертвами ковида стали 9 326 жителей Свердловской области. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных случаев, так или иначе связанных с этой инфекцией.
Сегодня утром "Областная газета" писала, что в Берёзовском число инфицированных ковидом перевалило за 5 тысяч. Там же приведены данные по другим городам Свердловской области. Также мы сообщали, что Евгений Куйвашев отменил QR-коды в свердловских ресторанах и фитнес-залах до 15 января.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале