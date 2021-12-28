QR-каникулы в Свердловской области могут завершиться досрочно

Объявленные в Свердловской области QR-каникулы могут сократить или продлить. Всё будет зависеть от эпидситуации в регионе.
Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал замглавы региона Павел Креков. По его словам, отменить систему QR-кодов при входе в торговые центры, рестораны и фитнес-залы Среднего Урала помогли следующие факторы: большое количество вакцинированных (почти 70% от взрослого населения) и значительная часть переболевших COVID-19. Вопрос о необходимости возвращения QR-кодов будет рассмотрен после новогодних праздников.
"С 15 по 20 января мы будем видеть реальную ситуацию, что привезут наши соседи, друзья и знакомые, которые уезжают за пределы города... Распространение нового штамма имеет место быть, его завоз вполне возможен", - сказал замгубернатора. Он уточнил, что указанный период - это условный срок окончания QR-каникул. "Возможна будет как их отмена, так и продление", - добавил Павел Креков.
Добавим, по данным на 28 декабря, на Среднем Урале зафиксировали 544 случая коронавируса. Им заразились на 10 человек меньше, чем сутками ранее.
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