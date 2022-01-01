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1 января 2022, 14:04

1 января в Свердловской области зарегистрировали 499 случаев коронавируса

Мужчина кормит голубей

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 171 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 499 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 1 января. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан на начало 2022 года составляет более 199 тысяч.

Менее 500 новых заразившихся выявляют в регионе впервые с 14 сентября. С 21 декабря на Среднем Урале фиксируют менее 600 новых случаев.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 171 тысячи свердловчан. На лечении остаются свыше 18 тысяч человек. Состояние около 400 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Скончались 9,4 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 30 летальных исходов.

31 декабря 2021 года стало известно о 512 заразившихся, 464 выздоровевших и 28 скончавшихся.

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