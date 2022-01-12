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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 января 2022, 13:18

За сутки в Свердловской области зафиксировано 366 заболевших COVID-19

коронавирус

Диагноз лабораторно подтверждён у 146 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 366 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 203 492.

За всё время из больниц выписали 177 542 свердловчанина (+497 за сутки). На лечении остаются почти 16,3 тысячи пациентов.

Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у жителей Екатеринбурга (+146), Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога.

Зарегистрировано ещё 19 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9 668 человек, сообщает региональный оперштаб.

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