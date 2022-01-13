Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2022, 13:25

Евгений Куйвашев поделился планами о строительстве нового медцентра в Зелёной роще

Больница в Зелёной роще.

По словам главы региона, в здании не осталось культурной ценности. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о судьбе заброшенной больницы в Зелёной роще. Её снесут, а на освободившемся месте построят современный медицинский центр.

Отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции, глава региона отметил, что здание старое и в нём не осталось никакой ценности, поэтому решено было его снести. Спонсировать строительство будут крупнейшие меценаты Свердловской области.

«Там никакого намёка на памятник уже нет. В существующих площадях современный центр не построишь – другие требования, оборудование, нагрузки. Нужно строить новое», – сказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что проект делают иностранные проектировщики, но кто именно – секрет, так пожелали благотворители.

Напомним, заброшенную больницу в Зелёной роще в Екатеринбурге исключили из списка памятников культурного наследия в октябре 2021 года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в июле передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой об исключении заброшенного здания больницы скорой помощи из реестра объектов культурного наследия.

В начале ноября 2020 года здание выставили на торги. За сам объект просили 1 рубль 20 копеек. Однако позже от проведения торгов решили отказаться.

Читайте также:

Пандемия коронавируса заставила вернуться к планам восстановления больницы скорой помощи в Екатеринбурге.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.01.2022, 14:37 / Общество
Евгений Куйвашев ответил на 68 вопросов за 3 часа 8 минут
13.01.2022, 14:25 / Общество
Заболеваемость ковидом в России выросла до 21 155 случаев за сутки
13.01.2022, 14:22 / Общество
Власти Екатеринбурга утвердили проект расширения дороги до Берёзовского
13.01.2022, 14:14 / Общество
В России дополнят федеральный перечень учебников для школьников
13.01.2022, 13:57 / Экономика
Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с птицепромом в Свердловской области