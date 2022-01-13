Евгений Куйвашев поделился планами о строительстве нового медцентра в Зелёной роще

По словам главы региона, в здании не осталось культурной ценности. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о судьбе заброшенной больницы в Зелёной роще. Её снесут, а на освободившемся месте построят современный медицинский центр.

Отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции, глава региона отметил, что здание старое и в нём не осталось никакой ценности, поэтому решено было его снести. Спонсировать строительство будут крупнейшие меценаты Свердловской области.

«Там никакого намёка на памятник уже нет. В существующих площадях современный центр не построишь – другие требования, оборудование, нагрузки. Нужно строить новое», – сказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что проект делают иностранные проектировщики, но кто именно – секрет, так пожелали благотворители.

Напомним, заброшенную больницу в Зелёной роще в Екатеринбурге исключили из списка памятников культурного наследия в октябре 2021 года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в июле передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой об исключении заброшенного здания больницы скорой помощи из реестра объектов культурного наследия.

В начале ноября 2020 года здание выставили на торги. За сам объект просили 1 рубль 20 копеек. Однако позже от проведения торгов решили отказаться.

Читайте также:

Пандемия коронавируса заставила вернуться к планам восстановления больницы скорой помощи в Екатеринбурге.