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3 февраля 2022, 07:38

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области

Мужчина в маске кормит голубей зимой

Накануне в регионе впервые выявили более 3000 заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области достигло 232 000. На Екатеринбург приходится около 40 % всех случаев в регионе — 88 422.

В десятку городов-лидеров, по данным свердловского Роспотребнадзора, также входят:

  • Нижний Тагил (20 627 ковид-пациентов за всё время),
  • Первоуральск (11 673),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (10 362),
  • Ревда (7380),
  • Берёзовский (5803),
  • Реж (5158),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4748),
  • Верхняя Пышма (4031),
  • Камышлов и Камышловский район (3932).

Накануне в регионе впервые выявили более 3000 заболевших COVID-19. На Екатеринбург снова пришлось свыше тысячи случаев.

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