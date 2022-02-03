Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области достигло 232 000. На Екатеринбург приходится около 40 % всех случаев в регионе — 88 422.
В десятку городов-лидеров, по данным свердловского Роспотребнадзора, также входят:
- Нижний Тагил (20 627 ковид-пациентов за всё время),
- Первоуральск (11 673),
- Каменск-Уральский и Каменский район (10 362),
- Ревда (7380),
- Берёзовский (5803),
- Реж (5158),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4748),
- Верхняя Пышма (4031),
- Камышлов и Камышловский район (3932).
Накануне в регионе впервые выявили более 3000 заболевших COVID-19. На Екатеринбург снова пришлось свыше тысячи случаев.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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