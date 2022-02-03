Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области

Накануне в регионе впервые выявили более 3000 заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Общее число инфицированных COVID-19 в Свердловской области достигло 232 000. На Екатеринбург приходится около 40 % всех случаев в регионе — 88 422.

В десятку городов-лидеров, по данным свердловского Роспотребнадзора, также входят:

Нижний Тагил (20 627 ковид-пациентов за всё время),

Первоуральск (11 673),

Каменск-Уральский и Каменский район (10 362),

Ревда (7380),

Берёзовский (5803),

Реж (5158),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4748),

Верхняя Пышма (4031),

Камышлов и Камышловский район (3932).

Накануне в регионе впервые выявили более 3000 заболевших COVID-19. На Екатеринбург снова пришлось свыше тысячи случаев.

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