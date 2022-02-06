За сутки в Свердловской области впервые выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

Выздоровели за всё время более 196 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4125 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 6 февраля. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 247 тысяч.

Выздоровели за всё время более 196 тысяч свердловчан, в том числе за последние сутки выписался 671 человек. На лечении остаются около 40 тысяч пациентов. Состояние свыше 400 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+991), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьва, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 247 062", – сообщили в региональном оперштабе.

Скончались более 10 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 11 летальных исходов.

Накануне стало известно о 3735 новых случаях. Выявлено 99 человек, подхвативших омикрон-штамм.

Читайте также:

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19.