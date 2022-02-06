Ещё 180 тысяч россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Тем временем в школах и детсадах по всей России отменяют карантин по COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 180 071 человека. Это новый рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 59 583 человека. За последние 24 часа скончался 661 ковид-пациент.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 262,1 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 1,1 миллиона — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 4,8 миллиона человек.

Накануне в России выявили 177 282 случая COVID-19.

Читайте также:

В школах и детсадах по всей России отменяют карантин по COVID-19.

В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19.