Ещё 171 905 россиян подхватили COVID-19

Под медицинским наблюдением остаются 5 миллионов человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 171 905 человек. Это почти на 8 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 55 683 человека. За сутки скончались 609 ковид-пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 263,1 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 1 миллион — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 5 миллионов человек.

Накануне в России выявили более 180 тысяч случаев COVID-19.

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