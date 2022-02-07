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7 февраля 2022, 13:48

Ещё 171 905 россиян подхватили COVID-19

Вакцина от коронавируса

Под медицинским наблюдением остаются 5 миллионов человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 171 905 человек. Это почти на 8 тысяч меньше, чем сутками ранее.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 55 683 человека. За сутки скончались 609 ковид-пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 263,1 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 1 миллион — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 5 миллионов человек.

Накануне в России выявили более 180 тысяч случаев COVID-19.

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