За сутки в Свердловской области выявили 4896 случаев коронавируса

Выздоровели за всё время 202 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4896 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 13 февраля. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 284 тысяч.

Выздоровели за всё время 202 тысячи свердловчан, в том числе около 997 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 70 тысяч пациентов. Состояние около 500 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1064), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского ГО, посёлка Уральский и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 284 165", – рассказали в региональном оперштабе.

Скончались более 10,1 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов.

Напомним, что абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904 случаев. Накануне стало известно о 4956 новых ковид-пациентах.

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