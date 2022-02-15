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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 февраля 2022, 13:13

За сутки в Свердловской области выявили 4 844 случая коронавируса

коронавирус

В предыдущие три дня также выявляли менее 5 000 новых случаев. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4 844 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан составляет 293 601.

Выздоровели за всё время 204 088 свердловчан, в том числе 1 008 — за последние сутки. На лечении остаются почти 79,4 тысячи пациентов. Госпитализированы ещё 919 граждан.

Скончались 10 154 человека с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 7 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, в минувшие три дня также выявляли менее 5 000 новых случаев. В субботу стало известно о 4 956 новых ковид-пациентах, в воскресенье — о 4 896, а накануне — о 4 592. Абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5 904 случаев.

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