Свердловские хирурги провели сложную операцию трёхмесячному малышу

Выявленная у ребёнка патология не позволяла ему дышать самостоятельно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики областной детской клинической больницы вместе с главврачом Иркутской ОДКБ Юрием Козловым выполнили операцию по фиксации аорты к задней стенке грудины. Такие операции проводят лишь в нескольких ведущих клиниках мира.

Малыш появился на свет с серьёзной патологией пищевода. На вторые сутки его жизни ребёнка прооперировали уральские хирурги. Но месяц спустя медики обнаружили дыхательное расстройство — так называемое мягкое горло, которое затрудняло дыхание. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Выявленная у ребёнка патология не позволяла ему дышать самостоятельно, — подчеркнул заведующий хирургическим отделением № 2 ОДКБ Владислав Чудаков. — Единственным возможным вариантом была операция по фиксации аорты к задней стенке грудины". Он назвал операцию эксклюзивной, отметив, что другой для лечения этого состояния не существует.

По словам профессора Юрия Козлова, выполнялась операция на пульсирующей аорте. Её нужно было зафиксировать и наложить швы, которые будут проходить только лишь через наружный слой стенки аорты. Для этого хирургам потребовалось приложить всё мастерство. При операции использовались микроинструменты и камеры, передававшие изображение на большой монитор.

"Всё получилось, — сказал Юрий Козлов. — Мы увидели стопроцентный эффект. На следующий день ребёнок, который в течение трёх месяцев не мог самостоятельно дышать, впервые в своей жизни сделал это".

В начале февраля "Областная газета" писала, что на Урале прооперировали 4-летнюю девочку с раком почки, сохранив орган. А в январе мы рассказывали, что свердловские медики удалили у новорождённого крупную опухоль печени. В конце прошлого года наше издание сообщало, что впервые в Свердловской области медики в рамках одного оперативного вмешательства удалили опухоль нижней челюсти, провели одномоментную реконструкцию, установили дентальные имплантаты и изготовили протез зубов.