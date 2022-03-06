Свердловская область неделю возглавляет рейтинг РФ по суточной заболеваемости COVID-19

Выздоровели за всё время более 230 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4776 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 6 марта. Регион с начала марта является лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан перевалило за 379 тысяч.

Выздоровели за всё время более 230 тысяч свердловчан, в том числе свыше 3000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние около 600 из них оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1824), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского ГО, Таборинского района, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО, городском округе ЗАТО Уральский. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 379 297" – рассказали в региональном оперштабе.

Скончались более 10,3 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов.

Накануне в регионе зафиксировали 4802 случая.

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