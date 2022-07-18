За сутки в Свердловской области выявили 147 случаев COVID-19

102 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 147 человек подтвердили коронавирус.

102 человека за указанный период выздоровели. Госпитализировали 4 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один пациент от коронавируса не скончался.

Напомним, в Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Так, накануне было выявлено 144 случая COVID-19. 16 июля сообщалось о 126 случаях, а днем ранее о 113.