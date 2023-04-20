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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 апреля 2023, 16:43

На специальные денежные выплаты медикам Евгений Куйвашев выделил более 95 миллионов рублей

Врач

Выплаты будут производиться за счет регионального бюджета. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень категорий медицинских работников, которые получают меры социальной поддержки. На эти цели из регионального бюджета планируется направить 95,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление принято 20 апреля на заседании правительства.

По решению губернатора в список дополнительно включены 780 человек: это специалисты, оказывающие уральцам медицинскую помощь, которая не входит в программу обязательного медицинского страхования, в частности, по таким профилям заболеваний, как психиатрия, фтизиатрия, ВИЧ, а также коллектив Территориального центра медицины катастроф. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Размеры выплат составят от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от категории медицинского работника. Выплаты устанавливаются с 1 января 2023 года. Таким образом, с медицинскими работниками будет произведен расчет за отработанное с начала года время", — рассказал Евгений Куйвашев.

Инициатива направлена на реализацию программы развития кадрового потенциала отрасли в соответствии с задачами нацпроекта "Здравоохранение".

Отметим, что медики первичного звена, районных больниц и скорой медицинской помощи в Свердловской области четвертый месяц получают специальные социальные выплаты, установленные Правительством Российской Федерации с 1 января 2023 года.

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Ксении Бидонько, в Свердловской области сформирован перечень из 121 медицинской организации, работники которых соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат.

"Я уверена, что этот шаг в числе других форм поддержки будет дополнительно способствовать сохранению медперсонала в первичном звене, районных больницах и скорой помощи, а также привлечению туда молодых специалистов", — отметила она.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев проконтролировал старт строительства нового дома для учителей и врачей в Красноуфимске.

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