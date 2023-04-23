Уральские доноры оценили возможность записи на сдачу крови через портал Госуслуг

В Свердловской области почетным донорам положена ежегодная выплата. Фото: Полина Зиновьева

Уже несколько месяцев доноры Среднего Урала могут записаться на сдачу крови через портал Госуслуг. Функция доступна с декабря 2022 года и стала пользоваться популярностью среди доноров.

"Сегодня стать донором очень просто: можно записаться на донацию на портале Госуслуги. Такая опция появилась в декабре прошлого года и уже пользуется популярностью, потому что упрощает задачу нынешним и потенциальным донорам", — рассказала заместитель главного врача Областной станции переливания крови по организационно-методической работе Наталья Попкова.

По-прежнему вступить в ряды доноров можно, посетив Службу крови в своем городе. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС, заполнить анкету в регистратуре. Кандидат проходит обязательное обследование: проверяется уровень гемоглобина и определяется группа крови. Врач-трансфузиолог измеряет давление и дает заключение, может ли человек сдавать кровь.

Сдавать кровь мужчинам разрешается 5 раз в год, женщинам — 4. Интервал должен составлять не менее 60 дней, за два месяца организм успевает полностью восстановиться. Отдельная сдача тромбоцитов и плазмы допустима до 12 раз в год.

В России доноры крови после донации получают два оплачиваемых выходных дня. Почетным донорам, 40 и более раз сдавшим кровь, раз в год полагается выплата, сейчас ее сумма составляет 15 713,84 рубля. В Свердловской области предусмотрено единовременное пособие (2 000 рублей) за три полные сданные дозы крови, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область полностью обеспечивает потребности своих больниц в донорской крови, являясь одним из регионов-лидеров в РФ по объему заготавливаемой донорской крови. В прошлом году число доноров крови на Среднем Урале увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом.

Напомним, ранее в Национальный день донора свердловчане сдали около 200 литров крови.

Еще по теме: