В Национальный день донора свердловчане сдали около 200 литров крови

Позитивное отношение к донорству помогает спасать жизни пациентов. Фото: Полина Зиновьева

Около 200 литров крови сдали 400 уральцев в Национальный день донора крови. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В муниципалитетах региона волонтеры организовали просветительские акции, доноры участвовали в викторинах, слушали музыку, получали подарки. Позитивное отношение к донорству помогает спасать жизни пациентов, в том числе с онкозаболеваниями, обеспечивая реализацию задач национального проекта "Здравоохранение".

"Национальный день донора в первую очередь посвящен людям, которые дарят другим самое ценное — то, что не могут заменить высокие технологии, — свою кровь. Без помощи доноров пациентам не справиться. К сожалению, есть среди них и дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые нуждаются в переливании крови", — отметил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) Национальный день донора прошел под девизом "Сдай кровь — подари жизнь". Реализация нацпроекта "Здравоохранение" позволила внедрить в местном отделении трансфузиологии самые современные технологии заготовки компонентов крови. Работа специализированного отделения на базе ОДКБ позволяет своевременно проводить переливание крови всем нуждающимся пациентам.

"Отмечу, что крайне необходимы компоненты крови маленьким подопечным Центра детской онкологии и гематологии, которым во время сложного лечения может понадобиться до 50 гемотрансфузий. Также в Областном перинатальном центре регулярно проводятся плановые операции женщинам с нарушениями гемостаза, которые требуют постоянного присутствия компонентов крови", — рассказала заведующая отделением трансфузиологии ОДКБ Татьяна Глебова.

В мероприятиях в Национальный день донора приняли участие волонтеры-медики Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК), активисты Российского Красного Креста, а также студенты Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского. Для доноров они исполняли на флейте классические произведения.

По словам председателя Свердловского регионального Красного Креста, директора СОМК Ирины Левиной, в последний год Красный Крест провел более 90 просветительских мероприятий по формированию позитивного отношения к донорству крови и костного мозга, приобщает к движению доноров студентов и молодых преподавателей.

В Свердловской области живет более 30 тысяч безвозмездных доноров крови и ее компонентов. Треть из них — в Екатеринбурге. Каждый год благодаря им Областная станция переливания крови заготавливает более 50 тонн цельной донорской крови. Компонентами и препаратами крови обеспечивается территория с населением более 4,3 миллиона человек. Служба крови признана лучшей в России по пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

Напомним, ранее свердловчане сдали более 50 литров донорской крови в поддержку Всемирного дня борьбы с гемофилией.

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