Свердловчане сдали более 50 литров донорской крови в поддержку Всемирного дня борьбы с гемофилией

Донором может стать любой совершеннолетний человек весом более 50 кг, который не имеет противопоказаний. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге более 100 добровольцев сдали 50 литров крови для пациентов с гемофилией. Акции в поддержку Всемирного дня борьбы с гемофилией прошли в городах Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Волонтеры раздавали прохожим памятки и рассказывали о ценности донорской крови для людей с этим опасным заболеванием. Цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам людей с гемофилией. Таких в Свердловской области около 300 человек.

Донором может стать любой совершеннолетний человек весом более 50 кг, который не имеет противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт.

Гемофилия — это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови, из-за чего у пациента возникают частые кровотечения и кровоизлияния. По статистике ей страдает 1 из 10 тысяч человек. Патология лечится при помощи специфической заместительной терапии концентратами факторов свертывания, одним из которых является криопреципитат. Он производится на Областной станции переливания крови.

"В год Служба крови производит более 2 тысяч единиц криопреципитата. Сегодня учреждение является единственным в стране, выпускающим пулированный криопреципитат. Он применяется как для остановки кровотечений, так и для их профилактики в акушерстве, в неонатологии, хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, ортопедии", — рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

Всемирный день борьбы с гемофилией отмечается 17 апреля с 1989 года. По данным Всероссийского общества гемофилии, в стране достигнут значительный прогресс в улучшении качества жизни людей, страдающих нарушениями свертываемости крови. Около 60-70% всех диагностированных случаев гемофилии составляют тяжелые формы заболевания, но при правильной терапии наличие болезни не влияет на общую продолжительность жизни.

Напомним, ранее свердловчан пригласили стать потенциальными донорами костного мозга.

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