В Екатеринбурге назвали лучших медработников образовательных организаций

По итогам регионального конкурса члены жюри определили лучших медработников в школах и детских садах области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области завершился региональный конкурс профессионального мастерства для специалистов со средним медицинским образованием, которые работают в школах и детских садах. В торжественной церемонии приняли участие более 30 конкурсанток из 21 города региона.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, творческий поиск, обмен опытом и демонстрация личных достижений способствуют укреплению кадрового ресурса медучреждений, развитию практики наставничества и достижению целевых показателей национального проекта "Здравоохранение".

По словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой, областной конкурс профмастерства среди медработников образовательных организаций проходит в третий раз. С каждым разом география расширяется: в этом году в испытаниях участвовали медики от Волчанска до Сысерти.

"Развитие качественной системы детского здравоохранения и профилактики для нас сегодня приоритетно", — отметила Елена Чадова.

Жюри оценило практические навыки работы фельдшеров и медсестер по их компетенциям, знание теории лечебного процесса и сестринского дела, отработку клинических задач и ситуаций, возможных в образовательной организации. Во внимание также принимались отзывы о профессионализме участниц от родителей, педагогов и маленьких уральцев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Основная задача медработника в образовательном учреждении — профилактика детских заболеваний и формирование мотивации у несовершеннолетних на здоровый образ жизни. Это начальное звено в системе детского здравоохранения, поэтому от профессионализма таких специалистов зависит многое", — подчеркнула директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

По итогам регионального конкурса первое место среди медиков общеобразовательных организаций заняла медсестра Ирина Коровкина из Новой Ляли, второе место — фельдшер Марина Подкорытова из Екатеринбурга, третье — фельдшер Валентина Казанцева из Камышлова.

Среди представителей дошкольных учреждений лучшей в своем деле стала фельдшер Наталья Дрягина из Первоуральска, фельдшер Алена Матанцева из Сысерти и медсестра Елена Юрикова из Алапаевска заняли второе и третье места соответственно. В номинации "За верность профессии" отмечены 10 участниц конкурса, за творческие способности и интересный видеоролик — 9 специалистов.

Организаторами конкурса являются региональный минздрав и Свердловский областной медицинский колледж при поддержке министерства образования и молодежной политики региона. В рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года, в Свердловской области особое внимание уделяется укреплению и охране здоровья детей. Проведение конкурсов профессионального мастерства для медработников, задействованных в системе образования, помогает специалистам купировать развитие школьно-обусловленных заболеваний. Это формирует современную инфраструктуру оказания медицинской помощи детям.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские медики провели расширенный неонатальный скрининг больше 45 тысяч новорожденных УрФО.

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