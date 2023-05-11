В центре Екатеринбурга открылся фотопроект о медиках-наставниках

На улице Вайнера открыта галерея из 35 фотоснимков медработников. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фотопроект "Наставники" открыли в Екатеринбурге министр здравоохранения региона Андрей Карлов и председатель Союза медицинского сообщества "Медицинская палата Свердловской области" Диляра Медведская. Выставка приурочена к Году педагога и наставника, объявленному в 2023 году указом Президента России Владимира Путина.

Цель проекта — формирование кадрового потенциала медучреждений в соответствии с приоритетами национального проекта "Здравоохранение", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Вайнера напротив здания областного минздрава организаторы разместили галерею из 35 фотоснимков медработников. Это врачи, медицинские сестры, фельдшеры, которые занимаются наставничеством, передают молодым специалистам свои знания и опыт, помогают им развивать профильные компетенции.

По словам Андрея Карлова, идея фотопроекта в том, чтобы показать уральцам профессионалов высокого уровня, которые не только ежедневно делают свое дело, но и делятся знаниями и навыками с коллегами.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Мы видим успешных и уважаемых медиков из Красноуфимска, Ревды, Верхней Пышмы и других городов области. Выставка еще раз напомнит обществу о профессии врача и людях, не заметных в обычной жизни, но незаменимых и важных для каждого из нас", — сказал Андрей Карлов.

В проекте приняли участие медики из всех управленческих округов Свердловской области, представители различных направлений в медицине. Была специально оборудована фотостудия. Для создания художественных образов использовались экспонаты Свердловского областного музея истории медицины.

"Медицинская палата Свердловской области" совместно с региональным минздравом уже третий год реализует такие проекты. Безусловно, нашей задачей является продвижение труда медицинского работника, поэтому на выставке представлены люди, которые каждый день совершают подвиг. Они формируют будущее свердловского здравоохранения", — отметила Диляра Медведская.

В 2021 году в аналогичном формате был представлен фотопроект "Доктор после работы" о медиках-спортсменах. В 2022 году — выставка "Сельский доктор" о врачах в сельской местности. В этом году серия снимков "Наставники" будет представлена на протяжении 2 месяцев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что врачи вернули возможность ходить 100-летней пациентке из Верхней Пышмы.

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