Врачи вернули возможность ходить 100-летней пациентке из Верхней Пышмы

Операцию пожилой пациентке провели врачи Верхнепышминской ЦГБ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральские врачи помогли сохранить двигательную активность 100-летней пациентке, которая получила тяжелую травму бедра после неудачного падения. В течение первых часов в Центральной городской больнице (ЦГБ) Верхней Пышмы пострадавшей провели операцию, восстановив целостность кости.

"Когда речь идет о переломах проксимального отдела бедренной кости у пожилых пациентов, провести хирургическое вмешательство необходимо как можно быстрее, в идеале в первые часы после травмы, приемлемо в течение одного-двух дней. Это позволяет максимально эффективно восстановить опорную функцию конечности, купировать болевой синдром, обеспечить адекватный уход и возможность активизировать пациента, чтобы впоследствии пострадавший мог вернуться к полноценной жизни. В случае с Еленой Ивановной, которая стала первой столетней пациенткой нашего отделения, оперативность выполненного остеосинтеза перелома бедра определила благоприятный прогноз: несмотря на тяжесть травмы и преклонный возраст, женщина сможет вернуться к прежнему уровню активности", — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Верхнепышминской ЦГБ Андрей Репин.

Операцию провели врач-травматолог с опытом Игорь Шуголь и молодой специалист Фаррух Иноятзода. В коллективе больницы активно реализуется практика наставничества. После операции пожилая пациентка пройдет курс реабилитации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Люди старшего возраста часто обращаются к нам в больницу с так называемыми травмами "низкой энергии", которые получены в результате падения с высоты собственного роста. При сниженной плотности костной ткани, характерной для пожилых пациентов, такие травмы оборачиваются серьезными последствиями, требующими высокотехнологичной помощи хирургов. С 2016 года подобные операции мы проводим у себя, избавляя жителей от тягот транспортировки, длительного предоперационного периода, ухудшающего прогноз, и позволяя родственникам пациента находиться рядом, создавая комфортные условия для выздоровления", — отметил главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

В 2022 году врачи больницы провели операции 160 пациентам с переломом проксимального отдела бедренной кости. Возраст больных превысил 60 лет, из них 7 пациентам старше 90 лет имплантированы протезы тазобедренного сустава. Операции по остеосинтезу бедренной кости выполнены 19 свердловчанам старше 90 лет, которые поступили в учреждение с чрезвертельными переломами.

Еще несколько лет назад подобные хирургические вмешательства жителям региона были доступны в основном в областных клиниках. Передовые методики лечения в больницах по месту жительства без длительного ожидания стали доступны для уральцев благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Минздрав Свердловской области постепенно приобретает для медицинских учреждений региона современное оборудование, средства на которое выделяются из федерального и областного бюджетов.

Напомним, врачи Сухого Лога спасли мужчину с ножевым ранением в сердце.

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