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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 мая 2023, 19:40

Врачи Сухого Лога спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Бригада врачей

Пациента спасла бригада врачей Сухоложской районной больницы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медики Сухоложской районной больницы спасли 30-летнего местного жителя с ножевым ранением в сердце. Оказать своевременную помощь помог специализированный автомобиль, который был передан медучреждению губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Машина позволила бригаде скорой помощи доставить пациента в больницу менее чем за 3 минуты. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Молодой человек получил левостороннее проникающее ножевое ранение в грудь. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия за 120 секунд. Экстренно, выполняя в пути реанимационные мероприятия, транспортировала пострадавшего в хирургическое отделение местной больницы. Там его ждали хирурги, анестезиологи и операционные сестры.

Сухоложские медики не могли ждать приезда профильных специалистов — кардиолога и кардиохирурга — из других медицинских учреждений. Операцию проводили своими силами. Хирургическое отделение больницы оснащено высокотехнологичным оборудованием, а сотрудники имеют хорошую квалификацию и опыт. Современная аппаратура позволила детально определить зону повреждения.

"Все удалось благодаря сплоченной команде. Спасибо коллегам: врачу-анестезиологу Эльназу Суфиеву, медсестре-анестезистке Светлане Брылиной, врачу-хирургу Владимиру Ложкину и операционной медицинской сестре Анне Белоусовой", — отметил врач-хирург Сухоложской районной больницы Абдухалил Турсуналиев.

Спасенный мужчина назвал этот день вторым днем рождения и поблагодарил врачей.

"Благодаря всесторонней поддержке областных властей наше медучреждение шагает в ногу со временем. Мы укомплектованы как оборудованием, так и квалифицированными специалистами. Участие в национальных, федеральных и региональных проектах позволяет динамично двигаться вперед, развиваться и совершенствоваться", — рассказала главный врач Сухоложской районной больницы Марина Веремеенко.

Уральские больницы укомплектованы необходимым оборудованием для оказания как плановой, так и экстренной помощи свердловчанам даже в самых тяжелых случаях благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что телемедицина стала доступна для жителей самых удаленных сел Слободо-Туринского района.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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