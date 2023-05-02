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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 мая 2023, 15:42

В больнице Екатеринбурга появилась роботизированная перчатка для восстановления движений рук после инсульта

Тренажер для пальцев и кистей рук

Стоимость роботизированной системы составила около 12 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Инновационный тренажер для пальцев и кистей рук помогает уральцам восстановить двигательную активность и повысить качество жизни после перенесенных заболеваний. Робота-перчатку Центральная городская клиническая больница № 3 Екатеринбурга получила по федеральной и региональной программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

Стоимость роботизированной системы для функциональной терапии верхних конечностей составила около 12 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Робот-перчатка нужен в период восстановления пациентов после инсультов. Комплексную помощь в остром периоде жизнеугрожающего состояния уральцы получают в больницах региона благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Минимизировать негативные последствия инсульта помогает расширяющийся технопарк профильных отделений реабилитации.

По словам заведующей отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы ЦГКБ № 3 Лены Чепусовой, новое реабилитационное оборудование разработано так, чтобы помочь пациенту выполнять движения всей рукой.

"Программа подбирает упражнения для тренировок различного уровня сложности с реальными предметами. В зависимости от состояния пациентов функциональная терапия может быть активной, пассивной или двусторонней", — рассказала она.

В роботизированную систему входит перчатка, через которую поступают импульсы, побуждающие руку двигаться, специальный стол, монитор и системный блок. Эрготерапевт запускает программу для отработки определенных движений, в зависимости от тяжести состояния пациента.

Работа на тренажере показана не только пациентам после инсульта, но и с нейропатией и атаксией, когда конечность парализована. По словам психолога отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы ЦГКБ № 3 Елены Бобковой, во время выполнения движений происходит пассивная мобилизация, которая сопровождается аудио- и видеоэффектами. Это благотворно сказывается на общем эмоциональном фоне и вдохновляет, мотивирует пациентов выполнять упражнения правильно и быстрее восстановить утраченную функцию.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что телемедицина стала доступна для жителей самых удаленных сел Слободо-Туринского района.

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