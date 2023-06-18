Уральский психолог рассказал о способах справиться с эмоциями после ЕГЭ

Психолог рекомендует после сдачи ЕГЭ восстановить силы. Фото: Полина Зиновьева

Медицинский психолог филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы — клиники неврозов "Сосновый бор" Никита Романов рассказал, как выпускники и родители могут справиться с эмоциями после сдачи единого госэкзамена.

Как рассказал врач, если результаты экзаменов не соответствуют ожиданиям выпускника, то он, как правило, испытывает негативные эмоции: гнев, страх, печаль. Чтобы справится с гаммой чувств, психолог рекомендует выпускникам и их родителям соблюдать несколько правил:

Не доводить ситуацию до уровня катастрофы. Мир не рухнул от плохо сданного ЕГЭ. Необходимо восполнить потраченный ресурс, так как организм сдающего экзамен столкнулся со стрессом. На время стоит отвлечься: пообщаться с друзьями, прогуляться в парке, посмотреть фильм, сходить на шоппинг. То есть выбрать тот способ, который подарит положительные эмоции. Родителям лучше поддержать ребенка, избегая резкой критики в его адрес, чаще разговаривать и не устраивать истерик.

"Пусть ребенок поделится своими мыслями на тему ЕГЭ, а вы своими. Безопасно друг для друга отреагируйте на гнев и проанализируйте страх. Ситуация позади, и есть риск скатиться в конфликт, агрессию и депрессию. Но при конструктивном подходе из неудачи можно извлечь невероятно ценный опыт, проанализировать зоны роста и прокачать их к следующему экзамену или его пересдаче. В спокойной обстановке и без истерик составьте с ребенком подробный план того, как пошагово (с вашей поддержкой) он залечит эмоциональные раны и качественно подготовится к последующим экзаменам", — отмечает психолог Никита Романов.

Также врач рекомендует выработать в себе полезные навыки и качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Среди них самодисциплина и умение организовывать себя, принятие своих позитивных и негативных сторон, избегая ухода в категоричные крайности.

Уральцы всегда могут обратиться за помощью к специалистам Областного круглосуточного анонимного телефона доверия и психологической помощи для детей, подростков и родителей 8 800 300 83 83. Также в Екатеринбурге работает телефон доверия для детей и подростков центра "Форпост" +7 (343) 385-73-83, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее свердловские выпускники сдали госэкзамен по английскому, немецкому, французскому и китайскому языкам.

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