В бухте Находка в Приморском крае зафиксирован разлив нефтепродуктов

Площадь загрязнения составляет почти 35 тыс. квадратных метров. Фото: скриншот из видео телеканала 360.

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно в акватории бухты Находка в Приморском крае. Площадь загрязнения составляет почти 35 тыс. квадратных метров.

Согласно информации, опубликованной в Instagram надзорного ведомства, площадь нефтяного пятна составляет 34 775 кв. метров. Эксперты взяли пробы воды для дальнейшего анализа. Точный источник утечки нефтепродуктов пока неизвестен, однако специалисты предполагают, что загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье".

Сейчас осуществляются меры по недопущению дальнейшего распространения нефтяного пятна. Росприроднадзор планирует провести внеплановую проверку в отношении ООО "Трансбункер Приморье".

Напомним, ранее представители Greenpeace России обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру в связи с экологической катастрофой на Камчатском крае. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки. Пробы воды, песка, донных отложений и образцы погибших моллюсков и животных (в общей сложности 250 килограммов груза) были направлены в Москву. В начале октября СКР возбудил уголовное дело по факту загрязнения в Камчатском крае.

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