В бухте Находка в Приморском крае зафиксирован разлив нефтепродуктов

22 октября в Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами. Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается. Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка.

A post shared by Росприроднадзор (@rpngov) on Oct 22, 2020 at 7:03am PDT