В бухте Находка в Приморском крае зафиксирован разлив нефтепродуктов

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно в акватории бухты Находка в Приморском крае. Площадь загрязнения составляет почти 35 тыс. квадратных метров.
Согласно информации, опубликованной в Instagram надзорного ведомства, площадь нефтяного пятна составляет 34 775 кв. метров. Эксперты взяли пробы воды для дальнейшего анализа. Точный источник утечки нефтепродуктов пока неизвестен, однако специалисты предполагают, что загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье".
Сейчас осуществляются меры по недопущению дальнейшего распространения нефтяного пятна. Росприроднадзор планирует провести внеплановую проверку в отношении ООО "Трансбункер Приморье".
22 октября в Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами. Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается. Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка.
Напомним, ранее представители Greenpeace России обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру в связи с экологической катастрофой на Камчатском крае. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки. Пробы воды, песка, донных отложений и образцы погибших моллюсков и животных (в общей сложности 250 килограммов груза) были направлены в Москву. В начале октября СКР возбудил уголовное дело по факту загрязнения в Камчатском крае.
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