Пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам более 4,1 миллиона рублей

Аферисты убедили пожилую женщину отдать им более 4,1 млн. рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества на крупную сумму. Аферисты убедили пожилую женщину отдать им более 4,1 млн рублей.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, заявление от 76-летней жительницы уральской столицы поступило в полицию 23 октября. По словам пенсионерки мошенники действовали по отработанной схеме: ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительных операциях по снятию денег с её вкладов. По словам незнакомца, для защиты счетов требуется продиктовать полные данные банковских карт с лицевой и обратной стороны. Доверчивая пенсионерка сообщила ему необходимые сведения.

Затем пенсионерке перезвонили уже настоящие сотрудники банка и сказали, что со счетов женщины осуществлены три перевода на общую сумму 147 тысяч рублей. Также представитель банка проинформировал пенсионерку о блокировке её счетов и перевыпуске карты. Женщина обратилась в офис кредитной организации, где ей разблокировали счета и привязали к пенсионной карте.

После этого потерпевшей вновь позвонили неизвестные с московского номера. Несмотря на то что женщина отказалась общаться, звонивший всё-таки убедил её, что деньги были не похищены, а якобы помещены на специальный «страховой» счёт, открытый на её имя. Для «сохранности» пенсионных накоплений, собеседник потребовал перевести на указанный счёт все имеющиеся у гражданки деньги.

Общая сумма ущерба составила, 4 млн 186 тыс. 299 рублей. Следователями отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Напомним, это далеко не первый случай за последнее время, когда екатеринбуржцы переводят телефонным мошенникам крупные суммы денег. Чаще всего жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста. В частности, ранее сообщалось о нескольких похожих эпизодах: жертвы аферистов перевели злоумышленникам 1,3, 3,3 млн и550 тысяч рублей.