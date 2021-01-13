В Екатеринбурге загорелся склад на площади 1200 квадратных метров

По адресу ул. Краснодарская, 13 загорелся склад со вторсырьём. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Свердловской области за сутки произошёл ещё один крупный пожар, на этот раз в Екатеринбурге. По адресу ул. Краснодарская, 13 загорелся склад со вторсырьём.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в ангаре на территории промышленной площадки поступило в 22:37. Из-за большой горючей загрузки пожар быстро разросся до площади в 1200 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Отмечается, что под воздействием высокой температуры на площади 250 "квадратов" произошло обрушение кровли. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

С огнём боролись 66 пожарных и 16 единиц специальной техники. Неподалёку от горящего склада был развёрнут оперативный штаб для координации действий сил и средств. На месте работала передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара.

Напомним, в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге произошёл пожар. В одной из квартир в девятиэтажке на улице Рассветной загорелось имущество. В результате пожара, ставшего самым трагичным происшествием в уральской столице с марта прошлого года, скончались восемь человек. "Областная газета" публиковала фотографии с места трагедии.

Ещё один крупный пожар произошёл в Среднеуральске. Там загорелся ангар со смазочными материалами. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь. Сотрудники МЧС боролись с огнём 3 часа.